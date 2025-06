Bundestagspräsidentin Klöckner im Plenum (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Sie stelle in den ersten Wochen der neuen Legislaturperiode mit Sorge fest, dass die Regierungsbank im Plenum teilweise nur sehr schwach besetzt sei, schreibt Klöckner in einem Brief an Kanzleramts-Staatsminister Meister, der mehreren Medien vorliegt. Darin schlägt Klöckner eine Mindestzahl im Parlament anwesender Kabinettsmitglieder vor. Eine angemessene Präsenz der Bundesregierung sei für einen lebendigen Diskurs sowie für eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Exekutive und Legislative von wesentlicher Bedeutung, betonte Klöckner.

