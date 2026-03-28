Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, CDU (picture alliance / dpa / Katharina Kausche)

Es müsse in Ordnung sein, alle Facetten von Gewalt gegen Frauen anzusprechen, sagte die CDU-Politikerin der "Rheinischen Post". Zwangsehen, Gruppenvergewaltigungen und Übergriffe in sozialen Einrichtungen müssten genauso thematisiert werden wie andere Formen von Gewalt. Kritik an solchen Missständen müsse möglich sein, ohne dass man als rassistisch abgestempelt werde, betonte Klöckner.

Bundeskanzler Merz hatte kürzlich im Bundestag einen Zusammenhang zwischen Zuwanderung und der Gewalt gegen Frauen hergestellt und war dafür kritisiert worden.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.