Bundestagspräsidentin Klöckner befürwortet, dass der Bundestag digitaler wird. (Michael Kappeler/dpa)

Es gebe etwa die Überlegung, die Abgeordneten digital abstimmen zu lassen und die Ergebnisse im Plenarsaal und in den Medien zu übertragen, sagte Klöckner der "Bild am Sonntag". Unter Verweis auf die gängige Praxis in Parlamenten anderer Länder hatte sich auch die SPD-Bundestagsfraktion vor zwei Jahren bereits für dieses Verfahren ausgesprochen. Die Bundesregierung hatte das Projekt wegen Sicherheitsbedenken nicht weiter verfolgt.

Klöckner sprach sich auch für eine größere Präsenz des Bundestags in den sozialen Medien aus, etwa auf der chinesischen Videoplattform TikTok. Diese werde von der Jugend und damit von den allermeisten Wählerinnen und Wählern von morgen genutzt, betonte die Bundestagspräsidentin.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.