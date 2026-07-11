Bundestagspräsidentin

Julia Klöckner, Präsidentin des Deutschen Bundestages (picture alliance/dts-Agentur/dts Nachrichtenagentur GmbH)

Die Notwendigkeit müsse klar vermittelt werden, sagte Klöckner der "Welt am Sonntag". Wenn eine Regierung die heißen Eisen Rente, Gesundheit und Pflege anpacke, sei es eine Garantie dafür, dass es unruhig im Land werde. Die CDU-Politikerin betonte, es sei aber richtig, das jetzt zu tun und auch Unmut auszuhalten. In der Politik werde nicht eine einzelne Entscheidung bestraft, sondern eine gut begründete Position und konsequentes Handeln belohnt, so Klöckner.

Der Bundestag befindet sich nun in der parlamentarischen Sommerpause. Ab September stehen die Haushaltspläne für das kommende Jahr, eine Steuerreform und eine Rentenreform auf der Agenda.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.