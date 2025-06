Christopher Street Day

Bundestagspräsidentin Klöckner verteidigt ihre Haltung zum Berliner CSD (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Die CDU-Politikerin sagte im ARD-Fernsehen, für die Bundestagsverwaltung gelte die Verpflichtung zur Neutralität, auch wenn das Anliegen noch so ehrenwert sei. Im Übrigen dürfe sich jeder privat am CSD beteiligen - aber nicht in der Arbeitszeit und auch nicht mit Sonderurlaub oder Ähnlichem.

Das Regenbogennetzwerk des Bundestags hatte in den vergangenen zwei Jahren unter der damaligen Bundestagspräsidentin Bas als Fußgruppe an dem Umzug teilgenommen. In diesem Jahr verfügte jedoch der Direktor des Bundestags, dass die Bundestagsverwaltung nicht an politischen Demonstrationen und öffentlichen Versammlungen teilnimmt. Das stieß im Bundestag und beim Berliner CSD Verein auf Unverständnis und Kritik.

