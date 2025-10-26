SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf (Christophe Gateau/dpa)

Klüssendorf sagte der Funke-Mediengruppe, viele Länder unterstützten ihre Industrien über staatliche Subventionen oder Zölle. Da könnten Europa und Deutschland die freie Marktwirtschaft nicht im Alleingang retten wollen und nichts tun. Das Motto müsse stattdessen lauten: "Buy European". So sollte man etwa die Automobilhersteller verpflichten, europäischen Stahl zu kaufen und zu verbauen.

Der FDP-Vorsitzende Dürr kritisierte den Vorstoß Klüssendorfs als "Planwirtschaft". Er sagte der Nachrichtenagentur AFP, die SPD verabschiede sich damit offenbar endgültig von der sozialen Marktwirtschaft. Klüssendorfs Vorschläge erinnerten eher an sozialistische Wirtschaftssysteme.

