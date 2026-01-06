SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf (Archifoto vom November 2025). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Diese hätten in den vergangenen Jahren den Großteil der Last in dieser Gesellschaft getragen, sagte Klüssendorf im ZDF. Zugleich stelle er die Frage, ob das Thema "Bezahlbarkeit des eigenen Lebens" von der SPD ausreichend berücksichtigt werde. Wichtig sei es, sich auf jene Menschen zu konzentrieren, die im Alltag unter hohen Mieten und unter hohen Preisen litten. Aufgabe sei, einen Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge zu verhindern.

