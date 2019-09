Knallharte Brexit-Strategie Oder verzockt sich Boris Johnson?

Das Parlament in Zwangspause, ein „No-Deal-Brexit“ vorerst verboten – und Neuwahlen? Der Machtkampf in London spitzt sich zu. Kann das Unterhaus Boris Johnson noch ausbremsen? Oder sitzt der Premierminister am längeren Hebel?

Moderation: Martin Zagatta