Nach Aufnahmezusage

Der Flug ist die Konsequenz aus mehreren Gerichtsentscheidungen, in denen die Einreise bestätigt wurde. Bei den Personen handelt es sich unter anderem um ehemalige Übersetzer der Bundeswehr in Afghanistan sowie um Menschen, deren Leben unter den Taliban-Machthabern besonders gefährdet sind.
Insgesamt warten noch rund 2.300 Afghanen mit Aufnahmezusagen aus Deutschland. Die Einreisen stocken, weil nach dem Regierungswechsel das Aufnahmeprogramm eingeschränkt wurde.
