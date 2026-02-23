Der Wiederaufbau in der Ukraine wird Schätzungen zufolge 500 Milliarden Euro kosten. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mykola Tys)

Das teilten die ukrainische Regierung, die Weltbank sowie die Europäische Kommission und die UNO in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die größten Schäden habe es in den vergangenen vier Jahren im Wohnungsbau, im Verkehrssektor und bei der Energieversorgung gegeben. Besonders betroffen seien die Ostukraine und die Region Kiew.

Der Schätzung zufolge wird der Wiederaufbau des Landes in den nächsten zehn Jahren mindestens 500 Milliarden Euro kosten.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.