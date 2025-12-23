Fast jeder dritte Kunde der Tafel Deutschland ist ein Kind. (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

Insgesamt nutzen 1,5 Millionen Menschen den Angaben der Organisation zufolge das Angebot der mehr als 970 Lebensmittel-Ausgaben. Davon sind etwa 20 Prozent im Alter von mehr als 63 Jahren und knapp 30 Prozent Kinder.

Der Vorsitzende von Tafel Deutschland, Steppuhn, sagte der Deutschen Presse-Agentur, im Vergleich zum Vorjahr sei die Anzahl der Kinder leicht gestiegen. Das bereite Sorge. Die gestiegenen Lebenshaltungskosten durch hohe Mieten und hohe Lebensmittelpreise sorgten dafür, dass das Geld für viele immer knapper werde. Ein Drittel aller Tafeln hat nach Stepphuhns Angaben Wartelisten oder Aufnahmestopps.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.