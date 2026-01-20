Statistisches Bundesamt

Das geht aus einer Bilanz für 2024 hervor, die das Statistische Bundesamt jetzt veröffentlicht hat. Als Einwanderungsgeschichte wird gewertet, wenn ein Schulkind im Ausland geboren wurde oder beide Eltern nach Deutschland eingewandert sind. Hinzu kommen zwölf Prozent der Schüler, bei denen zumindest ein Elternteil eingewandet ist.
Der Bilanz zufolge ist der Migrationsanteil bei den Lehrkräften mit rund elf Prozent deutlich geringer.
Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.