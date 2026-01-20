Statistisches Bundesamt
Knappes Drittel der Schulkinder in Deutschland mit Einwanderungsgeschichte

Ein knappes Drittel der Schulkinder in Deutschland hat eine Einwanderungsgeschichte.

    Mehrere Schüler laufen über einen Pausenhof zum Schulgebäude.
    Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Einwanderungsgeschichte an den Schulen wächst. (picture alliance / SVEN SIMON / Malte Ossowski )
    Das geht aus einer Bilanz für 2024 hervor, die das Statistische Bundesamt jetzt veröffentlicht hat. Als Einwanderungsgeschichte wird gewertet, wenn ein Schulkind im Ausland geboren wurde oder beide Eltern nach Deutschland eingewandert sind. Hinzu kommen zwölf Prozent der Schüler, bei denen zumindest ein Elternteil eingewandet ist.
    Der Bilanz zufolge ist der Migrationsanteil bei den Lehrkräften mit rund elf Prozent deutlich geringer.
