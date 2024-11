Der ehemalige Generalstaatsanwalt Alexandr Stoianoglo von der Sozialistischen Partei des prorussischen Ex-Präsidenten Igor Dodon ist der schärfste Gegner der amtierenden Präsidentin Maia Sandu (picture alliance / Fotostand / Nieweler)

Nach Auszählung von knapp 90 Prozent der Stimmen liegt nach Angaben der Wahlkommission der pro-russische Kandidat Stoianoglo mit rund 51 Prozent vorn. Die proeuropäische Amtsinhaberin Sandu kommt demnach auf 49 Prozent. In der ersten Abstimmungsrunde hatte Sandu noch deutlich vor Stoianoglo gelegen. Die Abstimmung gilt als richtungsweisend in der Frage, ob sich Moldau künftig eher Moskau oder Brüssel zuwendet.

Sandu hatte während der Abstimmung vor Stimmenkauf und Betrug gewarnt. Ihr nationaler Sicherheitsberater warf Russland massive Einmischung vor. Auch die Polizei in der Hauptstadt Chisinau teilte mit, ihr lägen glaubwürdige Hinweise darauf vor, dass Wähler in organisierten Transporten zu Stimmlokalen in anderen Landesteilen gebracht würden - was nach geltendem Recht in Moldau nicht zulässig ist.

