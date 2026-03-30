Das israelische Parlament, die Knesset. (picture alliance/dpa/Christophe Gateau)

Dies meldet die Agentur unter Berufung auf einen Sprecher der Knesset. Der Entwurf der Regierung von Ministerpräsident Netanjahu umfasste ein Volumen von umgerechnet rund 194 Milliarden Euro. Zuletzt hatte das israelische Kabinett in einem Dringlichkeitsbeschluss eine Aufstockung des Militärbudgets auf den Weg gebracht und einen zusätzlichen Haushaltsposten in Höhe von umgerechnet 720 Millionen Euro für Rüstungskäufe verabschiedet, wie die israelische Zeitung "Haaretz" berichtete.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.