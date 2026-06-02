Israelisches Parlament

106 von 120 Abgeordneten der Knesset stimmten in Jerusalem für einen entsprechenden Vorschlag der Regierungskoalition. Vor einer endgültigen Billigung muss der Vorschlag noch zwei weitere Lesungen passieren.
Die Regierungsparteien hatten den Antrag zur Auflösung des Parlaments angesichts des drohenden Bruchs der Koalition eingebracht. Auslöser ist der Streit über die Frage, ob strengreligiöse Männer zum Militärdienst müssen. Jahrzehntelang waren sie davon befreit, seit zwei Jahren gilt das aber nicht mehr.
Einen Termin für eine mögliche Neuwahl gibt es noch nicht.
Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.