Ausgebliebene Restitution

Das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit von Politik und Museen in Sachen Restitution sei erschüttert, schrieb Knobloch in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung. Sie nannte es unerträglich, dass 80 Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus auch nur der Verdacht bestehe, dass Nachkommen der einstigen Besitzer hingehalten würden. Knobloch forderte die Verantwortlichen auf, schnellstmöglich Klarheit zu schaffen.

Einem Bericht der Zeitung zufolge wurden die Nachfahren von enteigneten Kunstbesitzern bisher nicht über NS-Raubkunst im Besitz der Staatsgemäldesammlungen informiert. Dabei soll die Herkunft der rund 200 geraubten Kunstwerke teils schon jahrelang bekannt sein. Die Museen wiesen die Vorwürfe zurück.

