Social-Media-Verbot für Kinder

Der Psychologe und Bildungsexperte Olaf Köller ist Direktor der Kieler Leibniz-Instituts für Pädagogik. (privat)

Der Bildungsforscher Köller sagte der Zeitschrift "Stern", die Arbeit des Gremiums gehe weit über die "bloße ungeprüfte Frage" eines Mindestalters hinaus. So untersuche man etwa auch, wie Kinder und Jugendliche unterstützt werden könnten, kompetent mit Sozialen Medien umzugehen. Dazu sagten seines Wissens nach weder Akteure der CDU noch der SPD etwas Qualifiziertes. Auch sei zu prüfen, welche rechtlichen Möglichkeiten Deutschland im Gefüge der EU bei einer Altersbeschränkung überhaupt habe.

Innerhalb der schwarz-roten Koalition unterstützen CDU und SPD ein Mindestalter bei der Nutzung Sozialer Medien. Die CSU indes zeigte sich bislang skeptisch.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.