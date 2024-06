Ampel

Koalition berät über den Bundeshaushalt 2025 - Diskussion um Einsparungen bei Autobahnen

Bundeskanzler Scholz will heute mit Finanzminister Lindner und Vizekanzler Habeck über den Haushalt für das kommende Jahr beraten. Im Vorfeld gab es Kritik aus Politik und Wirtschaft an den Plänen des Bundesverkehrsministeriums, die Investitionen in Autobahnen deutlich zu kürzen.