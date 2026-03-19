Die Regierungskoalition will mit einem Maßnahmenpaket die Preisanstiege an Tankstellen begrenzen. (picture alliance / dpa / Silas Stein)

Unter anderem sollen die Befugnisse des Bundeskartellamts gegen überhöhte Preise erweitert werden. Außerdem sollen Tankstellen künftig nur noch einmal täglich ihre Preise erhöhen dürfen, nämlich um 12 Uhr mittags. Preissenkungen sollen immer möglich sein. Ein zwischenzeitlich diskutierter Tankrabatt ist nicht unter den Maßnahmen.

Den Oppositionsparteien gehen die Maßnahmen nicht weit genug. Grüne und Linke forderten eine Übergewinn-Steuer zulasten der Mineralölkonzerne sowie eine Absenkung des Deutschlandtickets auf einen Monatspreis von neun Euro. Die AfD forderte eine Senkung der Benzinsteuer.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.