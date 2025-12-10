Videoschalte

Hintergrund ist die anhaltende Debatte über den US-Plan für ein Ende des russischen Angriffskriegs. Die französische Regierung teilte mit, bei dem virtuellen Treffen solle es in erster Linie um Sicherheitsgarantien für die Ukraine gehen. Zu der "Koalition der Willigen" zählen rund 30 überwiegend europäische Länder.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte sich zuletzt nach anhaltender Kritik von US-Präsident Trump grundsätzlich zu Neuwahlen bereiterklärt. Der UNO-Botschafter der Ukraine, Melnyk, forderte im Deutschlandfunk eine Waffenruhe, damit Wahlen stattfinden können. Er könne sich nicht vorstellen, dass es Wahlen gebe, wenn weiter jeden Tag Raketen und Drohnen auf Menschen fielen.
Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.