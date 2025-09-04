Ukraine-Krieg - Treffen der Unterstützerstaaten in Paris (Ludovic Marin/Pool AFP/AP/dpa)

Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Costa waren angereist. Rund zwei Dutzend weitere Staats- und Regierungschefs, unter ihnen Bundeskanzler Merz, waren per Video zugeschaltet.

Medienbericht: Deutschland plant Stärkung der Luftverteidigung

Der deutsche Beitrag bei den Sicherheitsgarantien könnte nach Angaben aus Berliner Regierungskreisen unter anderem eine Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung betreffen. Wie das Magazin "Spiegel" berichtet, plant die Bundesregierung, die Zahl und Effektivität der Luftverteidigungssysteme der Ukraine um jährlich 20 Prozent zu erhöhen. Zudem soll die Ukraine den Angaben zufolge mit weitreichenden Präzisionswaffen wie Marschflugkörpern ausgestattet werden.

Weitere zentrale Bestandteile der Sicherheitsgarantien seien nach den deutschen Vorstellungen die fortgesetzte Ausbildung ukrainischer Soldaten und eine enge Verzahnung der Rüstungsindustrien der Ukraine und europäischer Staaten. Die Beteiligung an einer Friedenstruppe schließt die Bundesregierung den Angaben nach zwar nicht aus. Voraussetzung dafür sei aber eine politische Verabredung mit dem Ziel, den Krieg zu beenden. Zudem müssten sich die USA an solch einer Mission in signifikanter Weise beteiligen.

Moskau: Sicherheitsgarantien sind "Gefahr" für Europa

Die russische Regierung wies hingegen die von Kiew geforderten Sicherheitsgarantien für ein Ende des Ukraine-Kriegs zurück. Russland werde eine ausländische Intervention in der Ukraine in keiner Form und in keinem Format diskutieren, sagte Außenamtssprecherin Sacharowa in Wladiwostok. Sie sei inakzeptabel und stelle eine Gefahr für den europäischen Kontinent dar.

NATO-Generalsekretär Rutte verteidigte die Planungen für europäische Truppen in der Ukraine nach einem möglichen Waffenstillstand mit Russland. Die Ukraine sei ein souveränes Land, erklärte Rutte anlässlich der Beratungen in Paris. Es sei nicht an Russland, über eine Truppenpräsenz zu entscheiden.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 04.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.