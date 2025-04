NATO-Hauptquartier in Brüssel (picture alliance / AA / photothek.de / Janine Schmitz)

An dem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen nehmen auf Einladung Frankreichs und Großbritanniens 33 Staaten teil. Aus Deutschland wird der geschäftsführende Verteidigungsminister Pistorius erwartet. Bei den Beratungen geht es um die Frage, wie ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine notfalls auch ohne die USA abgesichert werden könnte. Im Gespräch ist unter anderem die Stationierung europäischer Soldaten an der ukrainischen Westgrenze.

Die Koalition der Willigen war im März als Reaktion auf den Eklat zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Staatschef Selenskyj im Weißen Haus ins Leben gerufen worden. Das Treffen in Brüssel ist das vierte in diesem Format.

