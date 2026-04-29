Der Streit um die Bafög-Erhöhung in der Regierung wurde beigelegt. (Hendrik Schmidt/dpa)

Im Zuge der Haushaltsverhandlung sei eine Einigung erzielt worden. Man gehe nun ins Gesetzgebungsverfahren, sagte eine Sprecherin des Bundesforschungsministeriums. Details nannte sie nicht. Damit könnte die Reform noch vor der Sommerpause verabschiedet werden.

Zum kommenden Wintersemester soll die Wohnkostenpauschale für Studierende, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, um 60 Euro auf 440 Euro im Monat angehoben werden. Der Bafög-Grundbedarf soll in zwei Schritten erhöht und langfristig an das Niveau der Grundsicherung angepasst werden. Der Bafög-Satz wird individuell nach Einkommen der Eltern und weiteren Faktoren berechnet.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.