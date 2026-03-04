Bundestag
Koalition setzt Taskforce zu Energiepreisen ein

Die Koalitionsfraktionen im Bundestag wollen eine Arbeitsgruppe zu den steigenden Preisen für Kraftstoffe und Energie einsetzen.

    Auf einer Preisanzeige an einer Tankstelle werden weit über 2 Euro für den Liter Super oder Diesel angezeigt. Die Anzeige ist in roter Schrift, dahinter ist dunkelblauer Himmel zu sehen.
    Die Koalitionsfraktionen im Bundestag wollen eine Taskforce zu den steigenden Energiepreisen einsetzen. (picture alliance / M.i.S. / Bernd Feil)
    Darauf verständigten sich die Vorsitzenden Spahn von der CDU und Miersch von der SPD sowie CSU-Landesgruppenchef Hoffmann, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Ziel sei, im engen Austausch mit der Regierung die Entwicklung zu analysieren und Handlungsmöglichkeiten zu prüfen. Von der Bundesregierung selbst erwarte man eine Vorbereitung auf alle Szenarien - inklusive einer Nutzung der strategischen Reserven, um Preissprünge abzufedern. 
    Das ​Bundeskartellamt erklärte, man behalte die Entwicklung der durch den Iran-Krieg deutlich verteuerten Sprit-Preise im Auge. So beobachte man fortlaufend und engmaschig die Abstände ⁠der Tankstellenpreise sowie der Raffinerie- und Großhandelspreise vom Rohöl.
    Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.