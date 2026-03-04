Die Koalitionsfraktionen im Bundestag wollen eine Taskforce zu den steigenden Energiepreisen einsetzen. (picture alliance / M.i.S. / Bernd Feil)

Darauf verständigten sich die Vorsitzenden Spahn von der CDU und Miersch von der SPD sowie CSU-Landesgruppenchef Hoffmann, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Ziel sei, im engen Austausch mit der Regierung die Entwicklung zu analysieren und Handlungsmöglichkeiten zu prüfen. Von der Bundesregierung selbst erwarte man eine Vorbereitung auf alle Szenarien - inklusive einer Nutzung der strategischen Reserven, um Preissprünge abzufedern.

Das ​Bundeskartellamt erklärte, man behalte die Entwicklung der durch den Iran-Krieg deutlich verteuerten Sprit-Preise im Auge. So beobachte man fortlaufend und engmaschig die Abstände ⁠der Tankstellenpreise sowie der Raffinerie- und Großhandelspreise vom Rohöl.

