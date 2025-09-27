Vor EU-Gipfeltreffen in Kopenhagen

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Roloff, sagte dem Berliner Tagesspiegel, das EU-Ziel, in zehn Jahren Neuwagen mit Verbrenner-Antrieb nicht mehr zuzulassen, müsse eingehalten werden. Die Automobilindustrie benötige Planungssicherheit und Rückenwind für eine klimaneutrale Zukunft. Roloff widerspricht damit Bundeskanzler Merz. Der CDU-Chef möchte den EU-Beschluss von 2022 kippen. Merz kündigte an, auf dem Gipfeltreffen in Dänemark bei den EU-Ländern dafür zu werben, Verbrennungsmotoren über 2035 hinaus zuzulassen.
