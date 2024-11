Haushaltsstreit

Die Verabschiedung des Nachtragshaushaltes verzögert sich (Archivbild). (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Das teilten die Haushaltspolitiker der drei Parteien, Rohde, Kindler und Fricke, in Berlin mit. Zur Begründung hieß es, der Etat und der Haushalt für 2025 stünden in einem untrennbaren Zusammenhang. Daher sei es notwendig, dass der Haushaltsausschuss kommende Woche beides gemeinsam berate. Nur so sei sichergestellt, dass die Wechselwirkungen zwischen den beiden Haushalten auch für die Opposition transparent nachvollziehbar seien.

Derzeit ist allerdings offen, ob die Koalitionsparteien ihren Streit über Haushaltsfragen und die Wirtschaftspolitik beilegen. Vor dem Treffen des Koalitionsausschusses am Abend kam Bundeskanzler Scholz heute vormittag erneut mit Bundeswirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner zusammen, um auszuloten, ob eine Einigung noch möglich ist.

