Der Zigaretten-Konsum soll weiter verteuert werden. (Imago / Rolf Kremming)

Das gehe aus einer sogenannten Formulierungshilfe des Bundesfinanzministeriums für die Regierungsfraktionen hervor, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Demnach soll der Preis für eine Packung Zigaretten bis zum Jahr 2030 schrittweise auf fast zwölf Euro steigen. Das seien etwa 40 Cent mehr als bislang vorgesehen. Analog solle auch die Besteuerung von Feinschnitt - also von Tabak für selbstgedrehte Zigaretten - stärker angehoben werden. Hintergrund sei eine Lücke im Bundeshaushalt.

Weiter heißt es, in Regierungskreisen sei von einer maßvollen Anhebung die Rede, die auch dem Schutz der öffentlichen Gesundheit diene. Zudem stehe sie im Einklang mit dem Ziel der Bundesregierung, die Raucherquote von Jugendlichen und Erwachsenen zu senken.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.