War zwei Tage lang Tagungsort: Die Villa Borsig am Rande von Berlin (Archivbild) (IMAGO / Joko / IMAGO / Joko)

Über mögliche Ergebnisse der Verhandlungen wurde zunächst nichts mitgeteilt. Offen blieb auch, ob und in welcher Form im Laufe des Tages die Öffentlichkeit informiert werden soll. Themen sollten etwaige Entlastungen der Bürger angesichts hoher Energiepreise und die geplanten Sozialreformen sein. Die Gespräche fanden unter dem Eindruck teils sehr unterschiedlicher Auffassungen in Union und SPD statt. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung sollen unter anderem Maßnahmen zur Reduzierung des Krankenstands erörtert worden sein - darunter etwa die Wiedereinführung eines Karenztags und Einschränkungen bei der Lohnfortzahlung.

Offen blieb, inwieweit es bei diesem Thema lediglich bei einem Austausch blieb oder ob es auch zu einer Übereinkunft kam.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.