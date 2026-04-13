War zwei Tage lang Tagungsort: Die Villa Borsig am Rande von Berlin (Archivbild) (IMAGO / Joko / IMAGO / Joko)

Über mögliche Ergebnisse der Verhandlungen wurde zunächst nichts mitgeteilt. Offen blieb auch, ob und in welcher Form im Laufe des Tages die Öffentlichkeit informiert werden soll. Die Sitzung fand in der Villa Borsig statt, dem Gästehaus des Auswärtigen Amts am Tegeler See im Norden Berlins. Themen sollten etwaige Entlastungen der Bürger angesichts hoher Energiepreise und die geplanten Sozialreformen sein. Die Gespräche fanden unter dem Eindruck teils sehr unterschiedlicher Auffassungen in Union und SPD statt.

An den Beratungen nahmen unter anderem die drei Parteivorsitzenden Merz, Söder und Klingbeil teil. Daneben waren in unterschiedlichen Runden auch mehrere Ministerien und das Kanzleramt vertreten.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.