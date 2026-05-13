Das Kanzleramt in Berlin (dpa / Fabian Sommer)

Über die Ergebnisse wurde zunächst nichts bekannt. Dem Vernehmen nach soll es anders als nach früheren Runden keine morgendliche Pressekonferenz geben, stattdessen sei eine schriftliche Information geplant. Der Koalitionsausschuss war für rund sechs Stunden zusammengekommen. Auf der Tagesordnung der Sitzung standen Entlastungen für die gestiegenen Energiepreise, Beratungen über den Haushalt 2027 und der weitere Fahrplan für angekündigte Reformvorhaben. Der SPD-Kovorsitzende und Finanzminister Klingbeil hatte die Erwartungen im Vorfeld gedämpft und von einer Arbeitssitzung gesprochen. Ähnlich hatten sich Unionspolitiker geäußert.

Der Koalitionsausschuss gilt als zentrales Entscheidungsgremium des schwarz-roten Regierungsbündnisses.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.