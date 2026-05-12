Vizekanzler Klingbeil dämpfte im Vorfeld die Erwartungen. Der SPD-Chef
sprach von einer Arbeitssitzung, von der er sich einen Fahrplan für die bevorstehenden Projekte verspreche. Auch von Unionspolitikern hieß es, Entscheidungen seien von dem Treffen im Kanzleramt nicht zu erwarten.
sprach von einer Arbeitssitzung, von der er sich einen Fahrplan für die bevorstehenden Projekte verspreche. Auch von Unionspolitikern hieß es, Entscheidungen seien von dem Treffen im Kanzleramt nicht zu erwarten.
Nachdem die geplante 1.000-Euro-Prämie im Bundesrat gescheitert ist, sucht die schwarz-rote Regierung nach Möglichkeiten, um die Bürger angesichts der infolge des Iran-Kriegs gestiegenen Preise zu entlasten.
Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.