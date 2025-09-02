Im Kanzleramt findet heute der dritte Koalitionsausschuss statt. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Bei dem Treffen im Bundeskanzleramt geht es um die Vorhaben für die kommenden Monate. Dazu zählen die geplanten Reformen des Sozialsystems - etwa beim Bürgergeld - sowie die Konsolidierung des Haushalts und die Besetzung von Verfassungsrichter-Posten. Bundeskanzler Merz hat mehrfach davor gewarnt, dass die Sozialsysteme ohne Reformen nicht mehr finanzierbar seien. Die SPD-Vorsitzende und Arbeitsministerin Bas bezeichnete das wörtlich als "Bullshit". Merz sagte dazu, einen solchen Sprachgebrauch wolle er in der Koalition insgesamt nicht akzeptieren. Er gehe aber davon aus, dass der Koalitionsausschuss trotz aller Differenzen in einer sehr anständigen Atmosphäre stattfinden werde.

