Das Kanzleramt in Berlin (dpa / Fabian Sommer)

Wie die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf Teilnehmerkreise berichtet wurden - wie erwartet - keine konkreten Beschlüsse gefasst. Nach dem Treffen hieß es, man habe beim Klimaschutzprogramm Fortschritte erzielt und bei der Haushaltskonsolidierung und der Grundsicherung eine gute Diskussion geführt. Weitere Themen seien der CO2-Preis, Netzentgelte, die Wahlrechtsreform und die Schuldenbremse gewesen.

Zu den in Folge des Iran-Kriegs gestiegenen Preisen für Kraftstoffe hatte die Koalition bereits Maßnahmen präsentiert. Tankstellen sollen ihre Spritpreise nur noch einmal täglich erhöhen dürfen. Außerdem greift die Bundesregierung, wie andere Staaten auch, auf ihre Ölreserven zurück, um Preise zu stabilisieren.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.