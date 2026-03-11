Sitzung in Berlin

Im Koalitionsausschuss wird auch darüber debattiert, wie es geregelt werden kann, dass Tankstellen nur noch ein mal am Tag ihre Preise verändern (Archivbild). (picture alliance / SNS / Steven Mohr)

Dabei steht zur Debatte, auf welchem gesetzlichen Weg ⁠geregelt wird, dass Tankstellen nur noch einmal am Tag ihre Preise erhöhen dürfen. Diesen Schritt hatte Wirtschaftsministerin Reiche angekündigt. Die CDU-Politikerin verwies zugleich auf eine nötige Änderung des Kartellrechts. Beschlüsse wurden für den Abend nicht erwartet. Zuvor hatte Reiche bekanntgegeben, dass ein Teil der deutschen Ölreserven freigegeben wird. Damit komme man einer Bitte der Internationalen Energie-Agentur nach, sagte Reiche. Nach Angaben der IEA soll insgesamt eine Rekordmenge an strategischen Ölreserven freigegeben werden.

Wegen des Iran-Kriegs ist der Transport von Rohstoffen aus den Förderregionen am Persischen Golf durch die wichtige Straße von Hormus praktisch zum Erliegen gekommen.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.