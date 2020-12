Koalitionsstreit in Sachsen-Anhalt Striegel (Grüne): „Es ging offensichtlich nie um 86 Cent“ Sebastian Striegel im Gespräch mit Peter Sawicki

Sebastian Striegel, parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion der Grünen in Sachsen-Anhalt (picture alliance (Hendrik Schmidt) )

Es seien vor allem Machtkämpfe in der CDU und weniger die Erhöhung des Rundfunkbeitrags, die beim Koalitionsstreit in Sachsen-Anhalt eine Rolle spielten, sagte der Co-Landeschef der Grünen, Sebastian Striegel, im Dlf. Die Koalition könnte nach vorne schauen, doch die Devise der CDU heiße „keine Kompromisse“.

Es sei in den letzten Wochen zunehmend schwerer geworden, den Koalitionspartner CDU zu durchblicken, erläuterte Striegel. "Wir haben Verhandlungssituationen erlebt, in denen die Verhandlungsführenden ohne Mandat ankamen, wir hatten Situationen, in denen Einigungen nach wenigen Stunden nichts mehr wert waren."

Bei den Machtkämpfen in der CDU sei es offensichtlich nie um 86 Cent gegangen, nie um die Rundfunkbeitragserhöhung als solche, sagte Striegel, der die kompromisslose Haltung der CDU bedauert: "Da, wo keine Kompromisse möglich sind, sind Verhandlungen deutlich erschwert".

"Wir erwarten, dass der Ministerpräsident für die Vorlage, die er eingebracht hat, die er gemeinsam mit 15 anderen Ministerpräsidenten unterschrieben hat, kämpft." Es sei schließlich "das normalste der Welt", dass Regierungsvorlagen im Parlament mit Mehrheiten versehen würden, so Striegel.

"Wir wollen, dass eine Regierungsvorlage zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags – die im übrigen eine moderate, eine angemessene Erhöhung ist nach vielen Jahren, in denen der Beitrag nicht erhöht worden ist – eine Mehrheit bekommt."

