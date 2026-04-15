Nach Landtagswahl

Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) und Manuel Hagel (CDU) (dpa / Marijan Murat)

Grünen-Spitzenkandidat Özdemir und CDU-Landeschef Hagel kommen in Stuttgart mit den Leitern von 14 Facharbeitsgruppen zusammen. Bei dem Auftakttreffen soll nach Angaben beider Parteien geklärt werden, welche Punkte noch verhandelt werden müssen. Der fertige Koalitionsvertrag soll dann am 11. Mai vorgestellt werden. Zwei Tage später ist die Wahl Özdemirs zum neuen Ministerpräsidenten geplant.

Schon in den zuvor abgeschlossenen Sondierungsgeprächen waren bereits einige Detailfragen geklärt worden. Wegen des engen Wahlergebnisses soll etwa die CDU im Kabinett einen Posten mehr erhalten als die Grünen. Die Christdemokraten sollen auch den Landtagspräsidenten stellen.

Die Grünen waren bei der Landtagswahl knapp vor der CDU stärkste Kraft geworden. Beide Parteien kommen im künftigen Landtag aber auf gleich viele Sitze.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.