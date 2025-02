Österreich

Osterreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen will von FPÖ und ÖVP "rasche Klärung". (picture alliance / APA / picturedesk.com / Tobias Steinmaurer )

Bundespräsident Van der Bellen empfing die beiden Parteichefs, Kickl und Stocker, zu getrennten Gesprächen in der Hofburg. Van der Bellen sagte am Abend in Wien, er habe eine "rasche Klärung" gefordert, ob ein Abschluss der Verhandlungen möglich sei.

FPÖ-Chef Kickl erklärte, man rede weiter, die Atmosphäre sei gut. Der ÖVP-Vorsitzende Stocker äußerte sich zurückhaltend. Zuvor hatten mehrere ÖVP-Politiker Zweifel daran geäußert, dass eine Einigung mit der FPÖ gelingen kann. Strittig sind laut Stocker außenpolitische Themen wie die Haltung zur EU sowie zu Russland. Aber auch über die Ressortverteilung sind sich die Parteien bisher nicht einig.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.