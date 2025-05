Kölns Eric Martel erzielt gegen Kaiserslauterns Torwart Julian Krahl das Tor zum 1:0. (Anke Waelischmiller / dpa )

Die Rheinländer siegten am letzten Zweitliga-Spieltag mit 4:0 gegen Kaiserslautern und sicherten sich damit Platz eins. Als Tabellenzweiter steigt auch der Hamburger SV auf. Die Hanseaten unterlagen in Fürth mit 2:3. Der SV Elversberg zieht als Tabellendritter in die Aufstiegsrelegation gegen den Drittletzten der ersten Liga, den 1. FC Heidenheim, ein.

