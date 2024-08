Das RheinEnergieStadion in Köln ist zum Auftakt der 2. Bundesliga ausverkauft. (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

In der vergangenen Saison war bereits der Zuschauerrekord gebrochen worden. An einzelnen Spieltagen lag der Zuschauerschnitt aufgrund der Größe der Stadien sogar über dem Schnitt der Bundesliga. Auch die Einschaltquoten dürften in der neuen Spielzeit wieder hoch sein.

Zahlreiche Traditionsvereine kämpfen um die Rückkehr in die Bundesliga, neben Köln und Hamburg unter anderem Hertha BSC, Hannover, Nürnberg und Schalke. Neben den Kölnern stieg Darmstadt in der vergangenen Jahr aus der ersten in die zweite Liga ab. Aufsteiger aus der 3. Liga sind Münster, Regensburg und Ulm.

02.08.2024