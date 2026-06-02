Ab Juli kostet der Kölner Dom 12 Euro Eintritt - Gottesdienstbesucher sind aber ausgenommen. (Thomas Banneyer / dpa )

Für Gottesdienstbesucher und Betende bleibt der Zutritt aber weiter kostenfrei. Zudem soll der Dom jährlich an bestimmten Tagen gratis für alle sein: vom 6. Januar (Fest der Heiligen Drei Könige) bis zum darauffolgenden Sonntag, am 1. Mai (Tag der Arbeit), am 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) sowie zur Dreikönigswallfahrt. Laut Dompropst Assmann sind etwa 99 Prozent der Besucher Touristen.

Bislang war der große Innenraum des Doms kostenlos zugänglich, Eintritt wurde jedoch bereits für die Schatzkammer und den Aufstieg zur Aussichtsplattform verlangt.

Debatte über Einführung von Eintrittsgebühr in Köln

Die Ankündigung einer Eintrittsgebühr hatte in Köln zu heftigen Diskussionen geführt. Gegner befürchten, dass der Dom seine Rolle als für alle zugängliches Herz der Stadt einbüßen könnte. Befürworter verweisen darauf, dass auch Kathedralen in anderen Ländern Eintritt kosten: so beispielsweise der Mailänder Dom, die Sagrada Familia in Barcelona oder Westminster Abbey und die St. Paul's-Kathedrale in London. Dort kosten die Tickets teils über 30 Euro.

Es gibt jedoch auch prominente Gegenbeispiele wie Notre-Dame in Paris. Die Kathedrale kann ebenso wie der Petersdom in Rom kostenlos besucht werden. In Deutschland sind die meisten Kirchen bislang frei zugänglich. Der Kölner Dom zählt seit 1996 zum Weltkulturerbe.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.