Wegen Bauarbeiten war der Bahnhof für Fern- und Regionalzüge gesperrt - es galt ein Ersatzfahrplan mit zahlreichen Umleitungen und Zugausfällen. Hunderttausende Reisende mussten auf S-Bahnen umsteigen, die als einzige weiterhin bis zum Hauptbahnhof fuhren.
Allerdings verliefen die Bauarbeiten nicht so wie ursprünglich geplant. Wegen eines Softwarefehlers konnte ein neues Stellwerk doch noch nicht in Betrieb gehen. Die Bahn hat deshalb bereits eine weitere Sperrung angekündigt, die voraussichtlich im kommenden Frühjahr stattfinden soll.
Diese Nachricht wurde am 24.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.