Grund sind umfangreiche Bauarbeiten. Die Sperrung soll um 21 Uhr beginnen. Nur S-Bahnen verkehren weiterhin regulär. Die Sperrung hat weitreichende Auswirkungen. Mit 1.300 Zügen und hunderttausenden Reisenden pro Tag ist der Kölner Hauptbahnhof eine zentrale Drehscheibe für den Bahnverkehr im Westen Deutschlands. Schon jetzt ist laut Bahn klar, dass wegen eines Softwarefehlers das neue elektronische Stellwerk erst später als geplant in Betrieb genommen wird. Dafür ist laut der Bahn eine weitere Sperrung im kommenden Frühjahr nötig.

