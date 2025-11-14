Bereits kurz vor der Sperrung haben am Kölner Hauptbahnhof die ersten Bauarbeiten begonnen. (picture alliance / dpa / Henning Kaiser)

Grund sind umfangreiche Bauarbeiten an einem neuen elektronischen Stellwerk. Nur S-Bahnen können weiterhin regulär verkehren, da sie aus einem anderen Stellwerk gesteuert werden. Die Sperrung hat weitreichende Folgen: Mit 1.300 Zugabfertigungen pro Tag ist der Kölner Hauptbahnhof ein zentraler Knotenpunkt für den Bahnverkehr im Westen Deutschlands.

Eigentlich sollten die Arbeiten am neuen Stellwerk im Zuge der Sperrung abgeschlossen werden. Wegen Software-Problemen muss die Fertigstellung laut Bahn jedoch auf das kommende Jahr verschoben und der Kölner Hauptbahnhof dann ein weiteres Mal gesperrt werden.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.