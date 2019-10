Robin Hoffmann

"Wehner" (UA)

Tobias Tobit Hagedorn

"Stehen und Gehen"

Julián Quintero Silva

"Unterholz" (UA)

und viele andere Mitschnitte vom 12., 14. und 16. August 2019 in der Kunst-Station Sankt Peter, Köln

In den 1950er Jahren hatten Komponisten und Organisten eine Entwicklung angestoßen, die erstarrten und kirchenmusikalisch verengten Traditionen des Genres zu erweitern oder zu durchbrechen. Bei den Orgel-Mixturen 2019 ist diese Ära durch Werke von Olivier Messiaen, Sylvano Busotti und György Ligeti repräsentiert.

Dominik Susteck, Organist der Kunst-Station, hat 2013 Ligetis Orgelwerke auf CD eingespielt. Diesmal präsentierte er eigene Ligeti-Hommàges. Matthias Geuting und Flötistin Evelin Degen spielten ein neues Werk von Robin Hoffmann, das auf überraschende Weise das Andenken Herbert Wehners bewahrt.

Ebenfalls in Köln dabei: Die japanische Organistin Jun Sagawa, die 2017 eine Orgel für Neue Musik in der Doshisha High School in Kyoto initiierte. Mit gleich drei neuen Werken für Orgel und Elektronik ist der Frankfurter Tobias Tobit Hagedorn vertreten. "Composer in residence" war 2019 Julián Quintero Silva aus Ecuador. Seine Komposition "Unterholz" ist ein Auftragswerk des Deutschlandfunks.

