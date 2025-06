Ein Jugendlicher soll Pläne gehabt haben, einen Anschlag auf den Kölner Weihnachtsmarkt zu verüben (Archivbild). (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Der Junge soll in Sozialen Medien Propaganda der Terrororganisation IS verbreitet und die Absicht geäußert haben, im Dezember 2025 einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Köln zu verüben.

Ermittler: Propaganda des sogenannten Islamischen Staats verbreitet

Die Staatsanwaltschaft Köln führt laut dem Bericht ein Ermittlungsverfahren gegen den deutschen Staatsangehörigen. Die Polizei habe ihn in Gewahrsam genommen und erkennungsdienstlich behandelt, hieß es.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul sagte, Soziale Medien seien Brandbeschleuniger für Extremismus. Es sei ungeheuerlich, dass bereits 14-Jährige sich radikalisierten. Er sei froh, dass die Sicherheitsbehörden frühzeitig eingegriffen hätten.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.