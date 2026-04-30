Letzter Tag des Staatsbesuchs von König Charles und Königin Camilla in den USA (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Matt Rourke)

Nach einem ​kurzen Abschiedsbesuch bei US-Präsident Trump im Weißen Haus reiste das Paar ab. Offizieller Anlass der Reise war der 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der USA von der britischen Krone. Dazu hatte Charles eine Rede vor dem Kongress gehalten und unter anderem in New York der Opfer der Terroranschläge vom 11.September gedacht.

Die Reise stand im Zeichen der Bemühungen, die Beziehungen beider Länder zu verbessern. Das Verhältnis war zuletzt angespannt, da sich Großbritannien und andere europäische Verbündete weigern, sich an dem der USA und Israels gegen den Iran zu beteiligen.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.