Der britische Prinz William und Kate, Prinzessin von Wales (links), empfangen Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump auf Schloss Windsor (AP/Aaron Chown)

Nach der Landung ihres Hubschraubers wurden Trump und seine Frau Melania zunächst von Prinz William und dessen Frau Kate in Empfang genommen. Anschließend wurden beide dann auch von König Charles und Königin Camilla begrüßt. Es folgte eine gemeinsame Kutschfahrt durch das Gelände von Windsor Castle. Später steht noch ein Staatsbankett auf dem Programm. Morgen kommt Trump dann mit Premierminister Starmer zusammen.

In London werden heute tausende Menschen zu einer Demonstration gegen den Staatsbesuch des US-Präsidenten erwartet.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.