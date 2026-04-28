Washington
König Charles hält eine Rede vor dem Kongress

Bei seinem Staatsbesuch in den USA hält der britische König Charles III. heute eine Rede vor dem Kongress.

    König Charles III., Königin Camila, US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump posieren für ein Foto.
    König Charles III. und Königin Camila waren von US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump empfangen worden. (picture alliance / Newscom / Allison Robbert)
    Nach Angaben des Buckingham-Palasts will Charles in der Rede die lange gemeinsame Geschichte und enge Verbindung der beiden Staaten würdigen. Zuletzt hatte 1991 mit Queen Elizabeth II. das Oberhaupt der britischen Monarchie vor dem Kongress gesprochen.
    Zum Auftakt des Staatsbesuchs waren Charles und seine Frau Camilla von US-Präsident Trump empfangen worden. Der Besuch findet zu Zeiten angespannter Beziehungen zwischen den USA und Großbritannien statt. Hintergrund ist etwa die Weigerung der britischen Regierung, sich dem Krieg gegen den Iran anzuschließen.
    Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.