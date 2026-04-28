Staatsbesuch

König Charles III. und Königin Camila waren von US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump empfangen worden. (picture alliance / Newscom / Allison Robbert)

Nach Angaben des Buckingham-Palasts will Charles in der Rede die lange gemeinsame Geschichte und enge Verbindung der beiden Staaten würdigen. Zuletzt hatte 1991 mit Queen Elizabeth II. das Oberhaupt der britischen Monarchie vor dem Kongress gesprochen.

Zum Auftakt des Staatsbesuchs waren Charles und seine Frau Camilla von US-Präsident Trump empfangen worden. Der Besuch findet zu Zeiten angespannter Beziehungen zwischen den USA und Großbritannien statt. Hintergrund ist etwa die Weigerung der britischen Regierung, sich dem Krieg gegen den Iran anzuschließen.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.