Staatsbesuch

König Charles III. in Hamburg (AFP / RONNY HARTMANN)

Sie wurden am Bahnhof Dammtor vom Ersten Bürgermeister Tschentscher empfangen. Gemeinsam besuchten sie dort das Denkmal "Kindertransport – der letzte Abschied". Es erinnert an jüdische Kinder, die während der NS-Zeit nach Großbritannien geschickt wurden, um ihnen das Leben zu retten. Im Anschluss legte der König zusammen mit Bundespräsident Steinmeier einen Kranz am Mahnmal St. Nikolai nieder. Die ehemalige Hamburger Hauptkirche war während britischer und amerikanischer Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Charles und Camilla informierten sich zudem bei einer Hafenrundfahrt über Klimaschutz-Maßnahmen in der Hansestadt.

Die beiden hatten zuvor Berlin besucht. Der dreitägige Deutschland-Aufenthalt war die erste Auslandsreise des neuen britischen Monarchen.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.